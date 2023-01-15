29 543 російських в'язнів були вбиті, поранені або взяті в полон.

Збройні Сили України вже знищили 77% російських в'язнів, яких через приватну військову компанію "Вагнер" відправили на війну проти України.

Про це радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць і колоній) – 38 244 осіб для використання в геноциді...",- заявив Подоляк.

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Разом з тим, як зазначив радник керівника ОП, Збройні Сили України "зняли з обліку" (вбили, поранили, відправили в безвість або полон) – 29 тис.543.

"Могилізація російських зеків зараз - 77%", - підкреслив Подоляк.

Війна в Україні та "вагнерівці":

До 2022 року приватна армія російського олігарха Євгена Пригожина, відома як "група Вагнера" або "ПВК Вагнер", комплектувалася найманцями з числа колишніх російських військових і поліцейських. Але на тлі масштабів нинішнього вторгнення РФ в Україну, Пригожин вирішив збільшити чисельність свого угруповання за рахунок ув'язнених з російських в'язниць.

На даний момент рядах ПВК воюють чимало амністованих зеків. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. Зеків відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

"Вагнерівці" зосередилися в Бахмуті та Соледарі. Штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів.

"Група Вагнера" сумно прославилася на війні, як підрозділ з найвищою смертністю серед усіх російських сил.

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