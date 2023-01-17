На Соледарському напрямку ліквідовано десятки "вагнерівців", які пересувалися у бік позицій ЗСУ мережею траншей. Відео знищення противника опубліковано на сторінці Міноборони.
Українські захисники помітили з дрона скупчення ворога в одній з траншей. Найманці намагались уникнути зустрічного вогню ЗСУ і поквапом рухались окопами через переоране снарядами поле.
Однак бійці скорегували на ворога всю силу свого вогню. У результаті весь склад бойовиків було підірвано.
"45 окрема артилерійська бригада у співпраці з аеророзвідкою 10 окремої гірсько- штурмової бригади "вгамували" 25 "вагнерівців" на Соледарському напрямку", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Бої за Соледар і Бахмут – актуальне
Російські війська продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку, не рахуючись з втратами. Протягом 16 січня ЗСУ вчергове розбили наступ окупантів на Соледар.
Окупанти намагаються обійти Бахмут з півдня й півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". За словами заступника командира легіону Свобода, лейтенанта Володимира Назаренка, ворог не встигає поповнювати резерви.
Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.