Бійці скорегували на ворога всю силу свого вогню.

На Соледарському напрямку ліквідовано десятки "вагнерівців", які пересувалися у бік позицій ЗСУ мережею траншей. Відео знищення противника опубліковано на сторінці Міноборони.

Українські захисники помітили з дрона скупчення ворога в одній з траншей. Найманці намагались уникнути зустрічного вогню ЗСУ і поквапом рухались окопами через переоране снарядами поле.

Однак бійці скорегували на ворога всю силу свого вогню. У результаті весь склад бойовиків було підірвано.

Відео дня

"45 окрема артилерійська бригада у співпраці з аеророзвідкою 10 окремої гірсько- штурмової бригади "вгамували" 25 "вагнерівців" на Соледарському напрямку", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Бої за Соледар і Бахмут – актуальне

Російські війська продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку, не рахуючись з втратами. Протягом 16 січня ЗСУ вчергове розбили наступ окупантів на Соледар.

Окупанти намагаються обійти Бахмут з півдня й півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". За словами заступника командира легіону Свобода, лейтенанта Володимира Назаренка, ворог не встигає поповнювати резерви.

Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.

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