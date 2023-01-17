Росіянин відбував покарання у колонії за угон автомобіля, а потім його завербували у ПВК "Вагнера".

В Україні судитимуть "вагнерівця". Окупант потрапив у полон в Донецькій області. Спочатку его кинули на Луганщину, де той проходив "навчання". Офіс генпрокурора України вже розповів, що відомо про рашиста.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з учасників ПВК "Вагнер" за фактом участі у злочинній організації (ч.2 ст. 255 КК України). Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, відбуваючи покарання у виправній колонії № 4 у сел. Островське Костромської області РФ за угон автомобіля, добровільно прийняв пропозицію організатора ПВК "Вагнер" вступити в її лави", - йдеться у повідомленні.

Під час вербування майбутнім "вагнерівцям" обіцяли грошову винагороду та повне помилування після спливу контракту. Проте рашист не встиг отримати помилування. Його разом з іншими учасниками направили в район бойових дій на території Луганської області.

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"У розграбованій учасниками ПВК "Вагнер" місцевій лікарні, яку вони використовували як військовий об’єкт, він пройшов курс навчання поводження з бойовою зброєю, тактики ведення бойових дій та отримав предмети екіпірування і зброю. У грудні 2022 року в районі бойових дій на території Донецької області представниками сил безпеки та оборони України його було взято у полон", - додали в Офісі генпрокурора.

Покарання для зрадників та бойовиків

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні судитимуть п’ятьох бойовиків "ДНР". Вони знущалися з людей, імітували розстріл та поховання заживо. Окрім цього, нещодавно суворо покарали бойовика, який розвідував позиції ЗСУ. Суд визнав фігуранта винним у державній зраді.

У січні СБУ затримала російського агента, який "зливав" розвіддані ворогу. Зловмисником виявився працівник медустанови, якого на початку повномасштабного вторгнення завербували російські спецслужби. Також стало відомо, що шанувальнику "русского мира" в Києві повідомили про підозру. Через свій акаунт у забороненій в Україні соцмережі він поширював повідомлення та зображення, у яких виправдовувалась збройна агресія РФ проти України.

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