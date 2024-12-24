Загарбники проходили з ними спільну військову підготовку.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗСУ, які воюють на території Курської області, ще не брали у полон солдатів КНДР.

Про це в етері телемарафону розповів старший офіцер відділення комунікацій Петро Гайдащук. За його словами, в зоні відповідальності бригади з’являються підрозділи, чия тактика бойових дій відрізняється від інших, однак стверджувати, що це саме корейці, вони наразі не можуть:

"Ці військовослужбовці просто не потрапляли до нас у полон. І жодних документів, які б свідчили, що це військовослужбовці з Північної Кореї, теж немає".

Водночас він розповів, що днями у полон взяли декількох військовослужбовців однієї з російських мотострілецьких бригад, які проходили з північнокорейськими військовими спільну підготовку.

Відео дня

"Вони бачили корейців, тренувалися разом з корейцями. В точці, де тривала підготовка, з ними перебувало 830 військовослужбовців з Північної Кореї. Вони казали, що нічого не плутають і це не якісь певні народності з РФ, які мають азіатську зовнішність",- підкреслив Гайдащук.

Полонені також розповіли, що іноземних військовослужбовців краще годують та забезпечують зброєю та амуніцією:

"І завданням саме північнокорейських військових, як заявляють ці полонені, є штурм наших позицій. А вже російські підрозділи йдуть на так звану "оборонку", закріплятись на позиціях, які штурмують корейці. Але дуже часто трапляється так, що корейцям, за словами полонених, не вдається вдало штурмувати наші позиції і всі їхні плани руйнуються".

Війська КНДР на війні

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що війська Північної Кореї вже втратили на Курщині понад три тисяч своїх солдатів. Він попередив, що Пхеньян може відправити на територію РФ нових військових та техніку.

Така інформація надходила й від розвідки Південної Кореї. Зазначалося, що мова може йти про постачання безпілотних літальних апаратів.

В українському Центрі протидії дезінформації вважають, що солдати Північної Кореї не пристосовані до умов сучасної війни. Наприклад, деякі з них відбиваються від дронів автоматами та руками.

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