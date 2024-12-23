Для корейців новинкою стали далеко не тільки безпілотники, але й сам ландшафт поля бою.

На боці Росії воюють близько 11 тисяч військових КНДР, які належать до елітного спецпідрозділу. Але вони несуть важкі втрати через неготовність до російсько-українського поля бою. Про це пише The New York Times.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, війська, які розгорнула Північна Корея в Курській області, належать до корпусу спецпризначення "​Шторм". Це одні з найкраще підготовлених ​і найбільш сильно індоктринованих військових КНДР. Але вони були погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини.

Спецпризначенців КНДР тренували головним чином для виконання точкових "снайперських" завдань, таких як ведення бойових дій у містах і проникнення в Південну Корею з моря, повітря та через важкопрохідні гори Корейського півострова. Натомість вони недостатньо навчені для бойових дій в умовах окопної війни на пласкій відкритій місцевості, сказав Ду Джін Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі.

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Крім того протягом двох років під час пандемії, коли КНДР повністю самоізолювалася від світу, її спецпризначенці були кинуті на посилення охорони кордону з Китаєм. Через це вони пропустили частину планових навчань, сказав пан Ду.

"Зверху донизу північнокорейські військові не мали жодного бойового досвіду протягом десятиліть. Військові, мабуть, пройшли прискорений курс боротьби з безпілотниками та піхотою, але питання в тому, наскільки добре вони з ним знайомі", — сказав Ан Чан Іль, колишній сержант північнокорейської армії, який живе в Південній Кореї.

Представники південнокорейської розвідки кажуть, що солдатів КНДР кинули в бій на Курщині після того, як вони вивчили лише деякі військові терміни, такі як "відкритий вогонь", "артилерія" та "на позиції" російською мовою. Цього могло бути недостатньо, щоб налагодити взаємодію на полі бою.

Війська КНДР на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, непідготовлені корейські солдати гинуть на фронті від ударів українських дронів. Північні корейці настільки не пристосовані до умов сучасної війни, що намагаються відбиватися від дронів-камікадзе автоматами і руками. Один з таких випадків зафіксували українські дрони.

Також ми розповідали, що Росія намагається приховати участь військових із Північної Кореї у війні проти України, видаючи їм фейкові документи зварювальників і покрівельників.

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