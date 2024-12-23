Сили оборони вже вбили та поранили понад 3 тис. північнокорейський військових.

Президент Володимир Зеленський провів ставку з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та заслухав його доповідь щодо ситуації в Курській області.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі. "Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це", – написав Зеленський.

Він також додав, що за попередніми даними кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині може перевищувати 3 тис.

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"Важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", – додав Зеленський.

Крім того, президент розповів про роботу із Сирією після падіння режиму Асада. За його словами, наразі Україна визначається зі стратегією та конкретними кроками з цього приводу.

"Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії… Готові працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи", – відзначив Зеленський.

Війська КНДР: останні новини

Напередодні про можливість відправки додаткових сил КНДР на допомогу Росії повідомляла й розвідка Південної Кореї. Вони також відзначають, що Північна Корея може направити до Росії безпілотники.

Тим часом журналісти New York Times повідомили, що Північна Корея сама запропонувала відправити до Росії своїх солдатів. За інформацією журналістів, Кім Чен Ин не вимагав негайної оплати від Путіна, а замість цього розраховує на послуги в майбутньому.

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