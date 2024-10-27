Найманців з Північної Кореї у РФ перевозили без бойового розпорядження, зазначили в українській розвідці.

Російські загарбники везуть на фронт найманців з КНДР у вантажівках з цивільними номерами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram з посиланням на аудіоперехоплення.

За його даними, ворожі поліцаї у неділю, 27 жовтня, зупинили вантажівку КамАЗ на трасі "Курськ -Вороніж", на якій були цивільні номери, і в ній знаходилися військові з Північної Кореї.

У розвідці зазначили, що водій, який віз північнокорейських військових, не мав бойового розпорядження:

"У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка, і чому в шофера немає належних паперів".

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За відомостями ГУР, в Росію з КНДР вже перекинули близько 12 тисяч військових, у тому числі трьох генералів та 500 офіцерів. Розвідки низки держав також підтвердили, що на російській території є північнокорейські військові.

26 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що влада РФ налаштована на продовження війни проти України, і тому солдати з Північної Кореї вже найближчим часом можуть бути на полі бою.

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