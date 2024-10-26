Україна буде змушена воювати в Європі проти КНДР, - Зеленський

Він зазначив, що такі умови склались через відсутність більш сильних рішень західних партнерів на підтримку України.

Кремль налаштований на продовження війни і тому північнокорейські солдати вже найближчим часом можуть бути на полі бою проти України.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. "В Москві налаштовані на продовження агресії... І саме тому вони намагаються збільшити оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що такі умови склались через відсутність більш сильних рішень західних партнерів на підтримку України і це "тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор".

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Зеленський висовив переконання, що світ може зупинити розгортання війни, але для цього потрібні не слова, а конкретні кроки. "Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - акцентував президент.

"Час, який спливає, поки рішень немає – це постійні російські удари, постійні втрати наших життів. Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - анонсував Зеленський.

Солдати КНДР на війні в Україні

В українській розвідці повідомили, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ і вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада. За даними джерел у розвідці, навчання північнокорейських солдатів проходять на полігонах у містах Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ і Владивосток.

20 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливість відправки Північною Кореєю військ до РФ для війни в Україні. Він заявив, що "поки що не може підтвердити ці повідомлення". Водночас Остін зазначив, що такий крок буде "викликати занепокоєння, якщо це виявиться правдою".

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