Вздовж кордону обладнали близько 5 тисяч метрів траншей та 6,5 тисяч метрів протитанкових ровів.

Україна продовжує зміцнювати захист північного кордону від можливого проникнення.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, йдеться на сторінці командування у соціальній мережі Facebook. Війські створюють інженерні загородження по кордону, риють протитанкові рови, мінують місцевість, а також встановлюють мінні поля, шоб унеможливити проникнення ДРГ та проїзд бронетанкової техніки.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання, зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - зазначив Наєв.

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За останню декаду місяця війські встановили 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тисяч мін. Вздовж кордону обладнали близько 5 тисяч метрів траншей та 6,5 тисяч метрів протитанкових ровів.

Також вони спорудили 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу та вогневих позицій для важкої техніки.

Загроза з боку Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що у Білорусі будують сховища для російської тактичної ядерної зброї. 25 березня країни підписали відповідні документи.

16 червня Путін оголосив, що перші ядерні заряди нібито вже перемістили на території Білорусі.

Крім того, після невдалого заколоту у Росії, до Білорусі дозволили піти найманцям військової компанії "Вагнер" та її ватажку Євгену Пригожину. Через це деякі сусіди Білорусі вже оголосили про необхідність зміцнити свою оборону.

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