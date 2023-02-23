Під час місії жоден із польських поліцейських не постраждав.

Польська поліція протягом п'яти місяців таємно розміновували Київську область України. 98 правоохоронців працювали над зачищенням деокупованої території.

Як пише Wirtualna Polska, редакція знала про секретну місію, але не могла про це повідомили до офіційного підтвердження від Головного управління поліції, що всі поліцейські Польщі перетнули кордон і вже перебувають у безпеці на території країни.

Зазначається, що у 2022 році Україна звернулася до членів поліцейської оперативної групи, яка об’єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу, ATLAS. Київ попросив спрямувати саперів для розмінування деокупованої території.

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Однак, тільки Польща погодилась допомогти Україні. Інші країни заявили, що проводити місію в країні, де йде війна, надто небезпечно. В результаті польські піротехніки виявились єдиними, хто міг допомогти українцям з цим питанням, оскільки в Україні немає достатньої кількості саперів для оперативного виконання цього завдання.

Влітку рішенням Міністра внутрішніх справ та адміністрації створили Гуманітарний контингент поліції у складі офіцерів Окремого контртерористичного підрозділу поліції. В Україну відправили лише добровольців. Вони перетнули кордон на початку жовтня.

Одним із перших завдань польських піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом. Загалом вони прибрали 2000 вибухонебезпечних предметів. Зокрема, були розчищенні дорогі й поля від протитанкових і протипіхотних мін. Під час місії жоден із польських поліцейських не постраждав. Останніми тижнями ухвалили рішення про її завершення.

Війна в Україні та міни

За словами Президента Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване "мінне забруднення" охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.

Станом на 29 січня 2023 року видання Sky News назвало Україну найбільш замінованою країною світу.

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