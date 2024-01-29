Україна має певні складнощі з відстеженням запусків "Калібрів" з підводних човнів.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що причиною активності російських кораблів у Чорному морі можуть бути не тільки навчання. Не виключено, що Росія може вдатися до бойових дій.

Речниця запевняє, що ситуація з російськими носіями ракет залишається досить сталою і контрольованою, Сили оборони відстежують активність ворожих кораблів, в тому числі підводних ракетоносіїв, які наразі перебувають на бойовому чергуванні. Як вона зауважила, зараз у військових триває своєрідний початковий період навчального року. Підрозділи Чорноморського флоту РФ також мають певні завдання з виконання, наприклад, обов'язкових навчальних вправ злагодження екіпажів.

"Тому їхня активність та перебування у відкритому морі може бути пов'язана і з тим, що вони відпрацьовують обов'язкову програму… Але розуміючи, що кожен з них споряджений бойовими ракетами, ми не можемо скидати з рахунку й ту загрозу, яку вони несуть. Будь-якої миті виконання навчальних завдань може перетворитися у виконання бойової роботи. Тому ми попереджаємо завжди про їх присутність, їх готовність і спорядженість", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що на чергуванні зараз перебувають підводні ракетоносії РФ, а в українській ППО є певні складнощі з виявленням пусків "Калібрів" з цих одиниць. У такому випадку Генеральний штаб ЗСУ рівень ракетної небезпеки оцінює як "надзвичайно високий" та акцентує на потребі оперативного реагування на сигнали повітряної тривоги.

Скільки кораблів РФ зафіксували у Чорному морі 29 січня

За даними ВМС ЗСУ, станом на 08:00 29 січня у Чорному морі перебувало п'ять ворожих кораблів серед яких - два носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі в цей час був один корабель РФ, у Середземному - два, серед яких - носій крилатих ракет "Калібр" (8 ракет).

Вранці 28 січня у Чорному морі було два російські ракетоносії. Загалом на бойовому чергуванні перебувало вісім російських кораблів. Серед них - два підводних човни, спорядження яких - до восьми ракет типу "Калібр". Згодом у морі втричі зросла кількість "Калібрів". Зокрема, в акваторії було збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування ракетоносії. У морі перебувало два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" сягнув 24 одиниці. Рівень ракетної загрози було оголошено як надзвичайно високий.

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