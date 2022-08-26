За шість місяців повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 своїх вояків. За останню добу лави "200-х" поповнили ще 400 загарбників.
Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Щодня зростають і втрати росіян у техніці. На сьогодні знищено:
- танків ‒ 1936 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од.,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од.,
- РСЗВ – 272 од.,
- засоби ППО – 148 од.,
- літаків – 234 од.,
- гелікоптерів – 202 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),
- крилатих ракет – 196 од.,
- кораблів/катерів – 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од.,
- спеціальної техніки – 99.
Також, як передає Генштаб Збройних сил України, найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, ворог знов безуспішно намагався взяти Бахмут і Соледар.
Зазначається, що на Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.
Захід схиляється, що війна в Україні триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". Зокрема, у Великобританії вважають, що йдеться про війну "на виснаження".