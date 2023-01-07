Ця гілка залізниці використовувалася росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів.

Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою українські партизани знищили залізничне полотно на ділянці між Луганськом та селом Лантратівка.

Про це голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив в Telegram. За його словами, ця гілка залізниці використовувалася росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів.

Крім того, у зворотньому напрямку окупанти вивозять українське зерно на територію РФ. У своїх ЗМІ вони самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватора викрали більше 1000 тонн зерна.

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"Різдвяні "ельфи" працюють. Луганські партизани – сила", - підсумував він.

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, 5 січня Гайдай поінформував, що окупанти на Луганщині закривають на в’їзд-виїзд села, вивозять місцеве населення до обласного центру і піддають тортурам через підозри у коригуванні вогню ЗСУ по їхніх позиціях.

Як відомо, армія України наприкінці літа пішла у контрнаступ, і в регіоні вже звільнили 12 населених пунктів. Наприкінці грудня Гайдай розповів, що у напрямку тимчасово окупованого міста Кремінна захисники України за тиждень просунулися вперед на понад два кілометри.

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