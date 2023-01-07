Російські пропагандисти ще три роки тому хизувалися викраденням хреста з Луганську і називали його "унікальною реліквією".

Російські окупанти з Самарської області перед відправкою на війну зустрічалися з попом, який благословляв їх викраденим хрестом. Через 40 днів ці військові загинули внаслідок чудового влучання ракет по будівлі ПТУ у Макіївці.

Як пише журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Telegram, хрест був викрадений рашистами з однієї з церков Луганська ще до початку повномасштабної війни. Казанський знаходить такий збіг обставин дуже символічним.

Російські пропагандисти ще три роки тому хизувалися викраденням хреста з Луганську і називали його "унікальною реліквією". Вкрав хрест архімандрит РПЦ Варфоломій (Кузнєцов). Окупантів з Самарської області благословляв протоієрей РПЦ Дмитро Поляков. Останній казав російським військовим, що "з ними господь".

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Розгром бази РФ в Макіївці Донецької області

У перші хвилини 2023 у базу РФ в окупованій Макіївці прилетіли "подарунки" від ЗСУ. Українські воїни завдали потужного удару з HIMARS по окупантах, які перебували у будівлі училища.

Ліквідованих рашистів рахують сотнями, але в Міноборони РФ заявляють лише про 63 своїх військових. Згодом кількість офіційно підтверджених "двохсотих" зросла до 98.

В РФ заявили, що окупанти самі винні, що ЗСУ вирахували їх, адже користувалися мобільними телефонами, попри заборону.