За його словами, ніхто не захищатиме Україну так, як це роблять самі українці.

Країни НАТО не відправлятимуть свої війська в Україну, а колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен зробив подібне припущення, тому що він вже не очолює блок.

"Ключове – екс. Тому що всі екси сьогодні говорять абсолютно ідеально. Характеризують Росію, наслідки війни, і чому треба допомагати Україні. Питання в іншому. Коли вони були не ексами, можна було прийняти відповідні управлінські рішення і таким чином запобігти війні", – заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

На думку Подоляка, подібні заяви тепер звучать, щоб "компенсувати неприйняття відповідного рішення під час неексової біографії". Він вважає ілюзією думку про те, що хтось нібито прийде не на свою землю захищати українців так, як це роблять наші люди.

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"Ніхто не прийде. Гарно буде, якщо вони будуть давати весь обсяг зброї, який нам потрібен, математично обрахований. Ось цього достатньо", - підсумував радник голови ОП.

Введення військ НАТО в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишній генсекретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що низка країн-членів Альянсу може розмістити свої війська в Україні, а звернення України за такою допомогою він назвав "абсолютно законним".

Першим на заяву відреагував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, військ країн-членів НАТО на території України не буде до завершення війни в нашій державі й Київ навіть про це не просить.

Пізніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що країни НАТО не обговорюють плани щодо відправки своїх військових на територію України.

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