Радник керівника Офісу президента звертає увагу, що в Росії нікого немає, хто б сказав "ні" мобілізації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк здивований тим, що тисячі росіян без підготовки покірно йдуть на гарантовану смерть в Україні.

Про це він написав у Twitter.

Так, Подоляк не може зрозуміти логіку росіян, які мовчать та не можуть сказати щось проти Путіна.

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"Речі, які не перестають дивувати навіть через сім місяців... Тисячі пригнічених і ще z-зомбованих росіян без підготовки покірно вирушають на гарантовану смерть лише тому, що отримали папірець від військкомату. І немає нікого, хто сказав би "досить" божевільній грі в кальмара (йдеться про південнокорейський драматичний серіал про виживання у жанрі трилеру - УНІАН)", - написав радник керівника ОП.

Мобілізація в РФ: що відомо про рішення кривавого диктатора

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Путін оголосив про, як сам він стверджує, часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. Експерти зазначають, що навіть така обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і для Путіна виникає значний політичний ризик, який він бере на себе в надії створити необхідну бойову міць.

Президент України Зеленський наголосив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це й удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру. Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів, наголосив президент.

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