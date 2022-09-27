Зазначається, що вже створені резерви через систему територіальної оборони.

В Україні не планують оголошувати додаткову мобілізацію на тлі фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не плануємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все і ми готові до більшої кількості російських військових", - сказав Подоляк.

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Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти відзначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський підкреслив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це і удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії і Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників складали жінки-матері і дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

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