Зеленський не збирається "скасовувати" деокупацію захоплених Росією українських регіонів.

Часткова мобілізація в Росії демонструє проблеми з набором офіцерів та іншого персоналу на війну проти України.

Про це в інтерв'ю Bild заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми вже знаємо, що вони (керівництво РФ - УНІАН) мобілізували кадетів, хлопців, які не вміють битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не змогли закінчити свою освіту. Усі ці люди не можуть битися. Вони приходять до нас вмирати", - пояснив глава держави.

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На його думку, "Путін хоче втопити Україну у крові, зокрема у крові власних солдатів".

Зеленський не збирається "скасовувати" деокупацію захоплених Росією українських регіонів у світлі намірів Кремля провести "референдуми".

"Ми крок за кроком будемо діяти згідно з нашими планами. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. "Референдуми" - це фіктивні на 90% референдуми, держави їх не визнають", - пояснив Зеленський.

Президента не бентежать погрози ядерною війною: "Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому її використати".

Хоч сам Зеленський ядерний удар Росії не виключає: "Ми не можемо цій людині дивитися в голову, є ризики".

Проте піддаватися на погрози Путіна не варто.

"Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше будемо використовувати ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси", - зазначив Зеленський.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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