Подоляк відреагував на черговий успіх ЗСУ на Херсонщині.

Радник керівника Офісу президента України прокоментував чергові удари ЗСУ по Антонівському мосту біля Херсона, який є стратегічно важливим для російських окупантів.

У себе в Twitter Подоляк у зв'язку з виведенням мосту з ладу дав росіянам дві поради.

"Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав він.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.