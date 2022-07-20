Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро на Херсонщині - цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил.

Про це йдеться у щоденному повідомленні британської розвідки.

"Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які Росія може постачати або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки. У цю територію входить політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 м", - йдеться у повідомленні.

Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Зазначається, що Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, українські сили утримують лінію оборони.

Як повідомляв УНІАН, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра. Антонівський міст є основною лінією постачання для окупантів на лівому березі Дніпра.

Таким чином захисники України можуть відрізати угрупування ворога від його основних сил.

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