Це — продовження операції по відрізанню херсонського угрупування від постачання.

Пошкоджено єдиний об'їзний міст через Інгулець у Херсонській області, розташований у Дар'ївці.

Цю інформацію підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець", - зазначив він.

Хлань пояснив, що у такий спосіб ЗСУ ускладнює шляхи постачання окупантів з Правобережжя.

"Це — продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання. Кожен міст — це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему", - повідомив Хлань.

Він зауважив, що це "ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку".

Депутат також зазначив, що Антонівський міст, по якому удару було завдано раніше, був ключовим елементом постачання угруповання російських військ в Херсон через Лівобережжя.

"Як на мене, ці удари демонструють головне - ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, попри руйнування та втрати. Ми стаємо західною армією. Армією, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій. Тобто ми "розм'якшуємо" оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару", - прокоментував Хлань.

Окремо він зауважив, що такі атаки не були б можливими без західного озброєння.

"HIMARS і наші хлопці та дівчата з ЗСУ — це прекрасне поєднання", - резюмував він.

Як писав УНІАН, раніше російські ЗМІ стверджували, що міст було атаковано ракетами з використанням HIMARS. Переконували, що попри пробоїни в дорожньому покритті, міст цілий і експлуатується.

Аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця з метою перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: