За його словами, РФ вже програла цю війну, а мобілізація тільки відтягує її поразку у часі.

Для того, щоб Росія не повторила свою агресію проти України після завершення повномасштабної війни, потрібно у першу чергу притягнути винних до відповідальності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він додав, що ще одним ключовим моментом є вступ України до НАТО.

За словами радника голови ОП, Росія вже програла цю війну. Організована в РФ мобілізація тільки відтягує її поразку у часі.

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"Після того, як Україна звільнить території, а поразка РФ буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби ru-агресія не повторилася. Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття України в НАТО", - написав Подоляк.

Війна в Україні: останні новини

У британській розвідці вважають, що РФ все ще хоче захопити 4 області України, хоч і не може зробити цього.

Очікують, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими. При цьому в Офісі президента прогнозують, що масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.

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