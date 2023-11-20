Українська війська атакують російські позиції піхотними підрозділами попри негоду.

На сході та півдні України продовжуються бойові дії, однак дощова погода уповільнює їхні темпи. Очікується, що це продовжиться до встановлення зимових умов.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського мілблогера, ЗСУ продовжують обороняти Авдіївку від сильного угруповання росіян і при цьому зберігають ініціативу на південному фронту. За його словами, говорити про перемоги окупаційної армії передчасно, оскільки це створить помилкові уявлення про ситуацію на полі бою.

Водночас інший "воєнкор" додає, що хоча погана погода заважає використанню бронетехніки в західній частині Запорізькій області, українські війська атакують російські позиції піхотними підрозділами.

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Днями британська розвідка заявляла, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському, Авдіївському напрямках чи на лівому березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. Як додається, оскільки настає холодна зимова погода, то найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше.

"Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки", - додали в ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Ворог продовжує штурми на найгарячіших напрямках - Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському та Куп’янському, хоча з трохи меншою активністю.

У ЗСУ заявляли, що Сили оборони України взимку будуть намагатися перебити логістичні шляхи російських загарбників.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає, що Україна зараз у кращій за Росію позиції в питанні дронів.

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