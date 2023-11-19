45 бойових зіткнень відбулось на лінії фронту цієї доби.

Ворог продовжує штурми на найгарячіших напрямках - Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському та Куп’янському, хоча з трохи меншою активністю.

Про це свідчить інформація у вечірньому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Як зазначається, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Зокрема, на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак. На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили сьогодні 11 атак.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

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На Авдіївському напрямку окупанти були активними сьогодні південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області.

На Лиманському та Запорізькому напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Генштабі повідомили, що цієї доби російські війська завдали 16 авіаційних ударів, здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 об’єкти критичної інфраструктури України. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 "шахедів".

Водночас, авіація Сил оборони завдала сьогодні 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.

Війна в Україні: новини

За минулу добу відбулось 71 бойове зіткнення на лінії фронту.

Окупанти тривалий час намагаються оточити Авдіївку, наразі великі зусилля ворога спостергіаються на цьому напрямку. Наші військові готуються вже до 3-ї хвилі потужних штурмових дій окупантів.

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сьогодні ввечері заявив про зниження інтенсивності ворожих атак на Таврійському напрямку. За його інформацією, якщо минулої доби в операційній зоні Таврія ворог провів 51 бойове зіткнення, то сьогодні його активність дещо знизилась, так само і біля Авдіївки. Щодо можливих причин зменшення інтенсивності атак, Штупун зазначив, що окупанти вчора і позавчора зазнали досить відчутних втрат в піхоті, до того ж погода не є сприятливою.

Як відомо, росіяни "пожвавилися" біля Авдіївки на початку жовтня - намагалися просуватися, отримували "по зубах" й зазнали величезних втрат.

Сьогодні Інститут вивчення війни (ISW) в останньому звіті про бої в Україні констатував, що окупанти частково успішні в Авдіївці. Їм вдалося реалізувати незначне просування на північ від місцевого коксохімічного заводу.

Зазначимо, що днями раніше окупант показав поруч із заводом "братську могилу" солдатів РФ.

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