Зокрема, мета Сил оборони України - створити ситуацію, коли загарбники опиняться у голоді, холоді і втратять бажання воювати.

Сили оборони України взимку будуть намагатися перебити логістичні шляхи російських загарбників.

"Наше основне завдання, щоби усе, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоби вони були холодні, голодні і у них не було бажання воювати", - повідомив начальник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

За його словами, українські захисники вдало полюють на ворожу артилерію, бліндажі і піхоту.

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"Ворогу слід очікувати сюрпризів з неба", - додав Фітьо.

Плани ЗСУ на зиму - останні заяви

12 листопада Фітьо відзначав, що зниження температури в поєднанні з атаками на логістичні ланцюги армії окупантів може дозволити "виморозити" росіян з України. На його переконання, погода неминуче внесе корективи в перебіг бойових дій.

Зокрема, початок дощів зменшить застосування росіянами як авіації, так і ударних дронів. При цьому основним завданням українські військові зараз вважають переривання каналів постачання та приведення в непридатність логістичних систем між тилом російських окупантів та фронтовими частинами.

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