За словами голови Луганської ОВА, партизани в регіоні регулярно підказують українській артилерії, куди цілити по ворогу.

В Луганській області погодні умови сприяють українським військовим на Сватівському та Кремінському напрямках.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також, за його словами, на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Білогорівки, росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаються прорвати оборону ЗСУ.

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Також він поінформував, що партизани на Луганщині регулярно підказують українській артилерії, куди цілити по ворогу.

Війна в Україні - ситуація на Луганщині

Донецька і Луганська області стали одними з "найгарячіших" напрямків війни, куди росіяни після початку повномасштабного вторгнення спрямували значні сили. Утім, повністю окупувати ці регіоні російській армії не вдалося.

Днями Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України на сході мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку. Водночас у тимчасово окупованому Старобільску Луганської області ворог будує другу лінію оборони, стягуючи туди величезну кількість техніки. Однак, наші військові продовжують знищувати окупантів на Луганщині. Днями вони завдали високоточного удару по позиціях РФ.

Тим часом окупанти планують провести повну "евакуацію" цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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