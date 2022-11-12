Сьогодні за добу авіація нанесла 11 ударів по позиціям російських окупантів.

Військовослужбовці Збройних сил України завдали високоточного удару по позиціям російських загарбників в окупованому місті Гірське Луганської області, внаслідок чого 27 окупантів загинуло і 18 зазнали поранень.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони України району зосередження окупантів у Луганській області в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими", - йдеться у зведенні.

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При цьому авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Зокрема, під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Водночас протягом доби російські окупанти зі свого боку завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Так, ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Окупанти здійснили також обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області.

На Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ.

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

При цьому, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

"Республіка Білорусь надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже перетнули позначку в 80 тисяч, за минулу добу - понад 800 убитих.

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