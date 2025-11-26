"Покровськ ніхто не здає. Так, як відбувається просування росіян, їм знадобиться ще, мінімум, рік", - комбат БпС 152 ОЄБр Олег Іванов

Командир батальйону безпілотних систем 152 ОЄБр Олег Іванов розповів про протистояння з росіянами на Покровському напрямку, ворожу тактику "малих груп" і евакуацію поранених росіян на тачках і велосипедах.

Як давно ви працюєте на Покровському напрямку? Яка тут ситуація?

На Покровському напрямку батальйон працює з 5 січня поточного року, але я приєднався влітку. Приїхав теж з Покровського напрямку, тільки з іншого боку, очолив цей батальйон і став працювати тут.

Коли сюди лише приїхав, подумав, що, якщо порівнювати з Курською операцією, то вона – це школа військового мистецтва, а тут – дитячий садок. Але з часом все змінилось і зараз противник почав рухатися сюди. І якщо вже зараз порівнювати з Курською операцією, то для мене те, що відбувалося там, і те, що відбувається тут останні два місяці – це майже одне й те ж. Свого часу росіяни кинули на Курщині всі свої сили, щоб видавити наше військове формування. Зараз вони так само діють тут.

На вашу думку, чому так відбувається?

Щось сталось або політичне, або змінився якийсь напрямок і ворогу конче потрібно зайняти саме цю позицію. Бо вони кидають на наш напрямок тут всі свої кращі сили.

Якими силами росіяни атакують наші позиції?

Противник не застосовує техніку взагалі. Ворог наступає тільки пішки, або за допомогою мототехніки чи квадротехніки. Ось такі цілі ми й знищуємо.

Знаю, що є технологія, коли РПГ-снаряд на дроні вибухає не при контакті з землею, а раніше, в повітрі, щоб було більше ураження. Чи зараз така технологія застосовується?

Звісно. Ми застосовуємо таку тактику для ураження більшої живої сили противника. Приміром, коли він сховався в якийсь окоп, щоб уразити його зверху осколком. Без питань. Загалом, це не нові технології. Все вже давно продумано і давно застосовується.

Як відбувається наступ росіян?

Вони йдуть з різних напрямків малими групами - від двох до п'яти чоловік. І йдуть постійно. Можливо, з перервою в годину, можливо, навіть у півгодини. Група за групою, нова за новою. І так – цілодобово.

Хтось дійде, хтось не дійде… Буває, хтось один дійде і, якщо ми його не вбили, засяде десь – залізе в якусь нору, сховається і чекає наступну групу своїх. А з цієї нової групи, може, ще один дійде…

Коли цей "конвеєр" почав працювати так інтенсивно, як ви розповідаєте – цілодобово?

Десь 2,5 місяці тому. Саме тоді він почав рухатись потужно і без зупинок.

Як багато ворогів було знищено за цей час вашою бригадою?

Це – конфіденційна інформація, я не можу розкривати кількість. Але скажу, що ми знищуємо майже всіх. Скільки їх не заходило, ми майже всіх знищили.

За моєю інформацією, може заходити одна тисяча людей на 5 км на добу…

Останнім часом, приблизно так. І за останні місяці на тій п’ятикілометровій зоні заходу вони, приблизно, втратили до 10 тисяч людей.

А безповоротні втрати – десять тисяч?

Ну, може, там із них когось забирають, але я мало вірю. Можливо, в районі 20% противника виходять, будучи пораненими.

Ви бачили хоч якусь евакуацію з їхнього боку?

Так, точно.

Як вона виглядає? Маю на увазі, чи вона відбувається так само, як у нас?

Якось під’їзджали на велосипеді. Прикручують до нього і тягнуть [пораненого]. Або ще на тачці, на якій ми сміття вивозимо.

Цей велосипед – це якийсь електробайк?

Ні, це не електробайк, це звичайний велосипед, ну, звичайний, як старі велосипеди, як велосипед "Україна".

Нещодавно в мережі з’явилось відео, на якому колонна росіян заходить у Покровськ під захистом туману. Чи справді туман дає такий захист? Як ви працюєте, коли туман?

Конкретно про цю ситуацію, цей захід противника в тумані, я нічого не знаю. Не знаю, де ворог це зняв. Може, росіяни десь далеко були, що їх в тому місці не чіпали. Але, якби вони до мене наблизились, то я їх би по-любому "нахлобучив".

І туман би нікого не врятував?

Їх би не врятував. Я б їх по-любому виявив і почав вражати.

Що ж до того, чи заважає туман: FPV в густий туман важко управляти – ти справді нічого не бачиш, адже на FPV камера гірша, ніж на Mavic. Тому з FPV-шкою в таких умовах важко працювати, але є інші засоби, з якими ми продовжуємо.

Загалом, щоб піхоті противника просунутись малими групами, ворогу треба вражати наші віддалені групи, наших пілотів. Бо без цього вони просунутись вперед не можуть. Тому задача їх БПЛАшних підрозділів – знищувати мої БПЛАшні підрозділи. Вони виявляють нашу позицію своїми засобами БПЛА і вражають або БПЛА, або артилерією.

Ми буцаємось всіма силами, щоб цього не допустити. Бо, коли у них не виходить це, то й їхні піхота просунутись не може взагалі.

ДРГ-шників до вас ще не засилали?

ДРГ-шники до нас не можуть дійти. Ми виявляємо заздалегідь.

Ви вже згадували про FPV, а які ще засоби ураження є у вашому арсеналі? Які з них зараз краще себе проявляють, і які вам найбільше подобаються?

Треба, щоб в підрозділі були всі засоби БПЛА, які добре працюють. Тому в мене є майже всі засоби. І кожен застосовується під свою задачу. Тобто, є те, що гарно працюватиме по противнику, який сховався, а є й те, що вразить ворога, коли він йде полем. Всі засоби працюють. І чим їх більше різних, тим краще.

Звісно, дефіцитне озброєння теж є. Але, якщо ти ефективно працюєш, показуєш результати, не пропускаєш ворога, то держава надасть все майно, яке знайде. Тобі будуть насипати засобів так, щоб ти міг тримати все, як потрібно, щоб міг виконувати свої задачі. На даний час мені не вистачає Мавіків, ми їх бережемо.

Мавіки виконують дві функції - це аеророзвідка і бомби, скиди, так?

Ну, так.

На яку максимальну відстань можуть розвинути свій політ FPV на оптоволокні? Умовно, як може розширитись "кілзона"?

Ми ще не застосовували, але я вже чув, що є на 50 кілометрів оптоволокно. А з приводу того, як може розширитись… Думаю, до появи літаючих апаратів, з якими будемо через космос заходити (сміється).

Чи ви вже використовуєте дрони-"матки"? Як це відбувається?

Використання "маток" - нормальна ситуація. Такий дрон несе, умовно, дві FPV-шки. Щоб у них не сіла батарейка, вона заносить їх на 20 км і плюс ще на 20 км вони можуть далі полетіти. Тобто, образно кажучи, можна виконати якусь задачу на 40 км…

Наостанок, як ви вважаєте, чи є у ворога шанс зайти в місто у цьому сезоні – зима/весна? Чи все ж таки їх втрати настільки великі, що для цього росіянам знадобиться ще багато часу?

На жаль, у суспільстві розпалюється думка, що Покровськ ми здаємо. Але Покровськ не зданий! І я думаю, що противнику буде дуже важко його взяти: ми їх положимо велику кількість. Тобто, ціна цього… Їм не варто це робити. Крім того, з тими силами, які вони використовують зараз, їм, як мінімум, рік треба ще йти.

