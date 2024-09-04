За словами Науседи, база Литовсько-Польсько-Української бригади готова для підготовки українських військових.

Литва і Польща готові навчати військових Збройних сил України. Відповідний вишкіл може проходити на спільній платформі. Про це на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив глава литовської держави Гітанас Науседа.

За його словами, країни готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади", - запевнив Науседа. Відео дня

Президент Литви підкреслив, що вони з польським колегою відвідають бригаду вже у четвер, 5 вересня.

Навчання військових ЗСУ - останні новини

НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання ЗСУ. За інформацією The New York Times, рішення про відправлення військових для навчання ЗСУ може бути ухвалено на тлі масштабного наступу окупантів у Харківській області.

Також УНІАН повідомляв, що у Пентагоні відповіли, де візьмуть гроші на навчання українських воїнів. За словами заступниці речника глави Міноборони США Сабріни Сінгх, американській армії доведеться ухвалити кілька "жорстких рішень" щодо подальшого фінансування навчання українців — можливо, кошти братимуть "з інших програм".

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