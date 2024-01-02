Росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, а протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Про це говориться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед яких Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій також не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Авіаційних ударів зазнали Новоданилівка та Оріхове Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Залізничне, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Червоного Маяка Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Тягинка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти здійснили 8 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що українські захисники мають значну перевагу над окупантами щодо кількості та ефективності застосування FPV-дронів на Горлівському напрямку.

Десятки тисяч окупантів протягом 10 тижнів безуспішно намагаються витіснити з лівого берега Херсонської області кілька сотень українських морських піхотинців, які змогли створити плацдарм у селі Кринки.

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