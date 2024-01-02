ЗСУ за добу знищили 7 танків, 49 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин.

За минулу добу, 1 січня, українські захисники знищили ще 810 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 360 тисячу 820 осіб.

Зокрема, знищено 7 танків (5990 з початку війни), 13 бойових броньованих машин (всього 11100), 49 артилерійських систем (8531), 2 РСЗВ (945), 1 засіб ППО (626), 53 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6710), 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11365), 7 одиниць спеціальної техніки (1284) та 1 крилату ракету (1710).

Відео дня

Незмінною залишилася кількість знищених з початку війни літаків — 329, гелікоптерів - 324, кораблів/катерів – 23, підводних човнів – 1.

Атаки росіян по Україні

У ніч на 2 січня окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Крім того, російські окупанти знову атакували територію України ракетами. У повітрі було 16 стратегічних бомбардувальників ворога Ту-95МС.

Наразі відсутнє електропостачання в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці. Шпиталізовано дев'ять з 10 поранених у Солом'янському районі.

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