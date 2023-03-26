Тисячі інших жителів окупованого міста живуть, як у в’язниці, наголошує міський голова.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області понад 500 місцевих мешканців утримуються в російських катівнях.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він додав, що тисячі інших жителів міста живуть, як у в'язниці.

За його словами, після кожного вибуху російські окупанти посилюють фільтраційні заходи.

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"Влаштовують судилища: за слова "Слава Україні" та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тис. або садять "на підвал". Знімають з полоненими ролики про "зізнання у диверсії" для росЗМІ", - розповів міський голова.

Також, зазначив Федоров, загарбники завозять на тимчасово окуповані території Запорізької області нові партії військових і чергові каральні органи РФ. При цьому окупанти зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки.

Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники на окупованій частині Запорізької області посилюють фільтрацію населення, а також примусово намагаються провести видачу російських паспортів. Зокрема, вони масово перевіряють наших жителів на блок-постах, масово проводять обшуки у квартирах, домівках. Федоров також додав, що окупанти в Запорізькій області готуються до евакуації на випадок контрнаступу Збройних сил України.

Змушуючи людей отримувати російські паспорти, окупанти в Запорізькій області заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.

Раніше мер Мелітополя повідомив, що росіяни на окупованій частині Запорізької області планують залучити дітей для допомоги своїй армії під час контрнаступу ЗСУ.

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