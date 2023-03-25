Російські окупанти в Запорізькій області готуються до евакуації на випадок контрнаступу Збройних сил України.

Загарбники на окупованій частині Запорізької області посилюють фільтрацію населення, а також примусово намагаються провести видачу російських паспортів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони масово перевіряють наших жителів на блок-постах, масово проводять обшуки у квартирах, домівках. Сьогодні зранку вони оточили центральну площу Мелітополя, перевіряють навіть каналізаційні люки. Зазвичай вони так роблять, коли очікують високопосадовців", - сказав він.

Разом із тим Федоров додав, що на сьогодні примусова паспортизація серед місцевих мешканців набирає обертів.

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"Буквально за останній тиждень ми бачимо таку тенденцію - окупанти організували мобільні офіси своєї міграційної служби, які виїжджають на дім оформлювати рашистські паспорти. Ми розуміємо, що не не про демократію, не про добру волю, а їм примусом намагаються всучити рашистські паспорти. Також ми бачимо, що сьогодні неможливо в лікарню звернутися, ні до будь-якого окупаційного органу звернутися без рашистського паспорту", - додав він.

Водночас, за словами мера Мелітополя, окупанти готуються до евакуації на випадок контрнаступу Збройних сил України.

"Вони тиждень як проводять збори та навчання щодо евакуації. Вони роблять розсилку в Telegram-каналах, як себе поводити під час контрнаступу ЗСУ. Вчора в одному з сіл навколо тимчасово окупованого Мелітополя вони збирали актив, у який увійшли колаборанти-поліцейські, колаборанти-викладачі, співробітники медичних закладів, які співпрацюють з росіянами, та з ними також в деталях проговорювали питання щодо евакуації", - сказав він.

Окупація Запорізької області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за словами Івана Федорова, на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники планують залучити дітей для допомоги своїй армії під час контрнаступу Збройних сил України. Росіяни створили десяток мілітарних організацій, де пропагують "вєлікую Росію" і необхідність їй служити, виділили 18 мільярдів рублів на "зомбування" дітей.

Як повідомив Центр національного спротиву, нове мілітарне об'єднання для підлітків на окупованій частині Запорізької області має співпрацювати з місцевими "поліцейськими" у сфері громадського порядку. Для дітей створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовими.

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