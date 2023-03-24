Російські окупанти організували "добровольчу молодіжну дружину", яку збираються залучити до бойових дій під час контрнаступу військ України.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники планують залучити дітей для допомоги своїй армії під час контрнаступу Збройних сил України. Раніше ворожі солдати також зайняли місцеву школу.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, заявивши, що війська РФ почали формування "добровільної молодіжної дружини". Про це чиновник написав у своєму Telegram.

"Рашисти витрачають мільярди на зомбування дітей та заганяють їх в мілітарні організації. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники вчиняють найстрашніший злочин: впливають на свідомість дітей і готують їх до участі у війні", - наголосив він.

Зокрема, за словами Федорова, окупанти створили десяток мілітарних організацій, де пропагують "вєлікую Росію" і необхідність їй служити, виділили 18 мільярдів рублів на "зомбування" дітей та організували "добровольчу молодіжну дружину", заявивши, що вона буде допомагати "ополченію" під час контрнаступу ЗСУ.

"Окупанти зрозуміли, що легше за все маніпулювати нашими дітьми, а тепер вже не соромляться відкрито говорити, що готують з них гарматне м’ясо. Залучення дітей до участі в збройних конфліктах – це злочин, за який відповідатимуть і окупанти, і місцеві зрадники", - підкреслив міський голова.

Окупанти використовують тактику "живого щита" у зіткненнях з ЗСУ

Нагадаємо, що ворожі солдати використовують цивільне населення для власного захисту ще від початку повномасштабного вторгнення в Україні.

Зокрема, своїми підступними діями війська РФ запам'яталися ще під час окупації Бучі (Київська область). Тоді вони хотіли використати дітей та жінок як "щит" для прориву до Києва, розраховуючи, що ЗСУ, звісно, не будуть цілити у цивільне населення.

Схожу "тактику" війська РФ також нещодавно застосували у Рубіжному (Луганська область). Там вони навмисне заселяються у нижні поверхи житлових будинків, коли як українців залишають на верхніх поверхах на випадок можливих "прильотів".

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