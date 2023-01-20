На Сватово-Кремінному напрямку зосереджено дуже багато різних ворожих підрозділів.

Українські військові метр за метром звільняють територію Луганщини, при цьому росіяни постійно підтягують туди великі резерви, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"З обох напрямків - як з Донецького в районі Білогорівки, так і Харківського, там, де Сватово-Кремінна - там точаться важкі бої. В Білогорівці стабільно вдбивають всі наступи російсько-окупаційних військ, а з боку Сватово-Кремінного напрямку все ж таки крок за кроком, метр за метром наші військові звільняють територію. Дуже важко, бо туди підтягують величезні резерви росіяни, але все ж таки вдається потроху просуватися вперед", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що на Сватово-Кремінному напрямку зосереджено дуже багато різних ворожих підрозділів.

Відео дня

"Там є і вагнерівці, їх величезна купа, є свіжомобілізовані - до речі, навіть останні з полонених були з Москви. Потім спецпідрозділи, там є і підрозділи такі як ГРУ, є СОБРи, є БАРСи, є "Ахмат", але вони не воюють взагалі – вони вже виконують функцію заградзагонів, ну і мародерять трохи. І є кадрові військові", - сказав очільник ОВА.

Гайдай також розповів, що російські загарбники напередодні "святкували Водохреща", в результаті чого є загиблі. "До речі, вони так насвяткувались Водохреща, що до 30 кадрових військових загинуло або зараз лежать в лікарні з важким отруєнням", - зазначив він.

Війна в Україні - актуальне

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.

Як зазначили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю ні над Бахмутом, ні над Соледаром. Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

Зараз в районі Бахмута в окупантів спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ, пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він допускає, що ворог може розширити цю тактику на великі ділянки фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: