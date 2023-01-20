Українські військові метр за метром звільняють територію Луганщини, при цьому росіяни постійно підтягують туди великі резерви, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
"З обох напрямків - як з Донецького в районі Білогорівки, так і Харківського, там, де Сватово-Кремінна - там точаться важкі бої. В Білогорівці стабільно вдбивають всі наступи російсько-окупаційних військ, а з боку Сватово-Кремінного напрямку все ж таки крок за кроком, метр за метром наші військові звільняють територію. Дуже важко, бо туди підтягують величезні резерви росіяни, але все ж таки вдається потроху просуватися вперед", - сказав Гайдай.
Він зазначив, що на Сватово-Кремінному напрямку зосереджено дуже багато різних ворожих підрозділів.
"Там є і вагнерівці, їх величезна купа, є свіжомобілізовані - до речі, навіть останні з полонених були з Москви. Потім спецпідрозділи, там є і підрозділи такі як ГРУ, є СОБРи, є БАРСи, є "Ахмат", але вони не воюють взагалі – вони вже виконують функцію заградзагонів, ну і мародерять трохи. І є кадрові військові", - сказав очільник ОВА.
Гайдай також розповів, що російські загарбники напередодні "святкували Водохреща", в результаті чого є загиблі. "До речі, вони так насвяткувались Водохреща, що до 30 кадрових військових загинуло або зараз лежать в лікарні з важким отруєнням", - зазначив він.
Війна в Україні - актуальне
Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.
Як зазначили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю ні над Бахмутом, ні над Соледаром. Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.
Зараз в районі Бахмута в окупантів спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ, пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він допускає, що ворог може розширити цю тактику на великі ділянки фронту.