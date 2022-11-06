В установі є медичний блок, де роблять УЗД, надають стоматологічні та інші послуги.

Як живуть російські військовополонені в Україні, чим їх годують, розповів журналіст Ігор Сєров.

Він повернувся із секретного табору, де утримують російських військових. За словами журналіста, його вразило два моменти. Цим він поділився в ефірі національного телемарафону.

Перший момент: багато росіян взагалі не розуміють, чому вони у полоні. Окупанти стверджують, що "приїхати визволяти". Другий момент: вони працюють і наразі виготовляють пакети з написом Merry Christmas, які продаватимуть в Україні. Це, вважає Сєров, парадоксально.

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Журналіст розповів, що росіяни у секретному таборі "живуть у шоколаді". Їх годують за стандартами офіцерів ЗСУ. В установі є свій кухар.

"Сніданок: риба, каша ячмінна із соусом, хліб, цукор, чай. Обід: салат з капустою, суп макаронний, картопля відварна з рибою тушкованою. Й вечеря: риба з картопляною добавкою, хліб, цукор, чай", - поділився Сєров.

Це приміщення не схоже на в'язницю, швидше на військову казарму. Багато стоять ліжок, у кожного своя тумбочка й засоби гігієни. Вони замовляють у бібліотеці книги для себе, ще вони там вивчають українські пісні.

Крім того, у захоплених у полон росіян є право на дзвінки. Та дуже часто батьки бачать українські номери й не відповідають.

Також російським полоненим військовим дозволили дивитися українське телебачення.

Який вигляд має табір для військовополонених

Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених.

Табір для військовополонених охороняється, всередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для військовополонених створені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

"Важливо, що утримувані тут особи працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", - розповідали у міністерстві.

Решта російських військових тримаються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

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