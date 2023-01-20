Також у Міноборони Португалії пропонують навчати українських військових керувати західними танками.

Португалія оголосила про новий пакет військової підтримки Україні.

Після засідання "Рамштайн-8" Міноборони Португалії ухвалило рішення передати Києву медобладнання, 14 БТР, боєприпаси та генератори.

"Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання", - заявили в Міністерстві оборони Португалії.

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Зокрема у відомстві додали, що португальські інструктори готові навчати українських солдатів на території Німеччини в рамках військового вишколу. Загалом Португалія від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

Засідання "Рамштайн-8" щодо підтримки України

Після "Рамштайн-8" Німеччина оголосила про виділення Україні одного мільярду євро військової підтримки. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що немає одностайного рішення союзників щодо передачі танків Leopard 2 Україні.

Володимир Зеленський, коментуючи підсумки "Рамштайн-8", зазначив, що за танки Україні "доведеться поборотися".

Американський генерал Марк Міллі оцінив обсяги допомоги, які Україна отримала за підсумками "Рамштайн-8".