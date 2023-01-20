Джо Байден підписав передачу 30-го пакету військової допомоги ЗСУ.

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні разом із іншими аналогічними пакетами допоможуть підвищити артилерійський потенціал та маневреність української армії.

Як заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, президент США Джо Байден підписав передачу 30-го пакету військової допомоги ЗСУ.

"Разом з іншими пакетами допомоги - це підвищення артилерійського потенціалу, маневреності. Це еквівалент двох бригад або шести механізованих батальйонів, 10 моторизованих батальйонів та чотирьох артилерійських батальйонів. Цей пакет допомоги разом з пакетами від союзників демонструють нашу рішучість скеровану на захист українського населення", - сказав Міллі на брифінгу після "Рамштайн-8".

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Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 січня дев'ять країн (представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини) пообіцяли надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнанні рашистів з тимчасово окупованих територій.

20 січня Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував контрнаступ ЗСУ.

Після "Рамштайн-8" Німеччина оголосила про виділення Україні одного мільярду євро військової підтримки.

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