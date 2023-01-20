Таким чином загальний обсяг німецької військової допомоги з початку повномасштабної війни зріс до 3,3 мільярда євро.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро.

На ці кошти Німеччина поставить Україні додаткові озброєння та техніку, пише Spiegel. Завдяки новому пакету загальний обсяг німецької військової допомоги з початку повномасштабної війни зріс до 3,3 мільярда євро.

За словами Пісторіуса, про окремі поставки вже було оголошено раніше - до них увійшли ЗРК Patriot, ще сім зенітних установок Gepard і один ЗРК IRIS-T SLM з додатковими керованими ракетами.

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Міністр наголосив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. На його думку, пріоритетом номер один наразі є протиповітряна оборона.

Війна в Україні: допомога від Німеччини

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня.

5 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

6 січня стало відомо, що Німеччина відправить Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх запасів в першому кварталі поточного року.

А тим часом ЗМІ пишуть, що канцлер Олаф Шольц зазнає все більшого тиску з боку політичних союзників у Німеччині щодо передачі Україні тяжкої зброї.

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