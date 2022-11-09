Випадіння снігу перешкоджатиме розчищенню територій, де можуть перебувати тіла загиблих, від вибухових пристроїв.

Пошук загиблих на фронті бійців Збройних сил України можуть припинити через випадіння снігу.

Про це на брифінгу повідомив голова громадської організації "Воєнно-історичний центр "Пам'ять і слава", учасник гуманітарного проекту Збройних сил України "На щиті" Леонід Ігнатьєв. Організація працює з квітня 2022 року у Київській, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Донецькій областях.

За словами Ігнатьєва, волонтери продовжуватимуть цю роботу, скільки буде потрібно, але пошук можуть припинити через випадіння снігу.

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"З нашого досвіду – працювати можна навіть узимку. Єдине, що зупинить будь-яку роботу, це, якщо буде сніг. Тому що за такої умови не можуть працювати сапери, а кількість розтяжок та інших небезпечних предметів дуже велика (в місцях, де розміщуються тіла – УНІАН). Тобто на цей період пошук буде припинено. Єдине, за яких умов можна продовжувати пошук, це, якщо сапері встигли "очистити" територію", - розповів Ігнатьєв.

Він уточнив, що пошукові роботи проводяться у прифронтовій зоні, де тривають обстріли з різних видів зброї, та на деокупованих територіях, де багато мінувань, які залишають після себе окупанти.

За його словами, коли волонтери проводять пошук тіл, зокрема, розкопки, вони не завжди знають, яких саме солдатів (українців чи росіян) знайдуть.

"Однак процедури, які ми проводимо з тілами, ніяк не відрізняються", - сказав керівник організації.

При цьому він додав, що українських бійців часто знаходять зі слідами катувань, слідами пострілів у голову та скотчем на кінцівках.

Волонтер відмовився назвати кількість знайдених тіл.

Як повідомив заступник керівника організації "Пам'ять і слава" Сергій Судник, пошуковці не уповноважені розповідати про кількість знайдених загиблих військових, бо війна ще триває.

"Але можу сказати, що за час роботі місії додому повернулися сотні захисників для поховання у колі родини… У нашій роботі треба бути не емоційним, а професійним", - сказав Судник.

У той же час волонтери розповіли, що загиблих українських бійців знаходять набагато рідше, ніж російських солдатів.

Судник додав, що пошук ведеться по "свіжих слідах", тому що у випадку затримки важче знайти очевидців, які можуть зазначити, де саме слід шукати тіла.

Він пояснив, що у волонтерів є великий досвід у пошуках тіл загиблих військових – організація "Пам'ять і слава" створено у 2007 році. Її волонтери ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну займалися пошуком загиблих українських бійців, зокрема, з 2014 року на Донбасі, а також солдатів, які загинули під час Другої світової війни. До 24 лютого одеські волонтери розшукали понад 440 тіл (останків).

Війна в Україні: останні новини

24 лютого Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україні. З того часу обидві сторони зазнають втрат.

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих українських воїнів. Серед них були бійці із багатостраждальної Оленівки.

8 листопада відбулась остання передача тіл українських військовослужбовців - вдалось повернути ще 38 тіл загиблих героїв.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин вдалося повернути 663 тіла.

Крім того, на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла закатованих та вбитих цивільних та військовослужбовців.

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