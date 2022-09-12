Два з чотирьох комплексів відправлять нашій країні до кінця поточного року.

Україна отримає дві системи протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини до кінця поточного року. Ще стільки ж комплексів будуть передані на початку 2023-го. Точні терміни поставок поки не розкриваються.

Відповідна інформація надійшла від посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен. Вона поділилася відомостями в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири таких системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще в цьому році буде, мені здається, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", — повідомила Фельдгузен.

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Окремо посол відзначила нещодавні наступальні дії ЗСУ. За її словами, німецький уряд у Берліні залишився "в захваті" від контрнаступу українських захисників.

Нагадаємо: наприкінці серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що в Україну незабаром мають прибути системи ППО IRIS-T та радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби COBRA. При цьому точні терміни він відмовився повідомляти.

У Міністерстві закордонних справ України розраховують отримати першу IRIS-T цієї осені. А тим часом наші фахівці вже закінчують навчання з використання згаданих зенітно-ракетних комплексів. Ця інформація надійшла від міністра оборони Олексія Резнікова.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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