Ці зенітно-ракетні комплекси невдовзі повинні зробити українське небо безпечнішим.

Українські фахівці завершують навчання із використання німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook.

Він зауважив, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") 8 вересня закріплено курс на довгострокову підтримку України.

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"Почалися зрушення у сфері ППО/ПРО. Ми вже отримали від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК IRIS-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяці", - повідомив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося про те, що система протиповітряної оборони IRIS-T повинна була готовою до відправки в Україну наприкінці літа.

IRIS-T SLM — німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році.

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