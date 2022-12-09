За словами дипломата, президент РФ "може зупинитися, відвести свої війська, і війна скінчиться".

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловилася про завершення повномасштабної війни та розповіла, від кого воно залежить. В інтерв'ю "24 каналу" вона заявила, що Москва може покласти край воєнним діям, якщо захоче.

Брінк переконана, що для того, щоб завершити повномасштабне вторгнення до України Росії варто відвести свої війська. А от про обстріли нашої країни з повітря вона нічого не згадала.

Вона нагадала про слова президента США Джо Байдена, що те, як і коли завершиться війна, вирішуватиме Зеленський.

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"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це просто сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська, і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - зазначила дипломат.

Переговори України з Росією

Очільник МЗС Британії заявляв, що Путін може використовувати мирні переговори з Україною для поповнення своєї армії перед новим наступом.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що президент РФ не готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні.

7 листопада Зеленський вкотре нагадав про умови для початку переговорів з Росією. Серед них:

відновлення територіальної цілісності України;

відшкодування збитків;

покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Голова парламентської фракції "Слуги народу" та колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія називав, крім зазначених вище пунктів Зеленського, добровільну здачу ядерної зброї РФ.

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