Під час виступу президент заявив, що з нетерпінням чекає на мирний час для своєї країни наступного року.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення для Politico після того, як це видання назвало його найвпливовішою персоною у Європі.

Він подякував громадянам країни, які відстоюють свою незалежність, а також усім українським друзям у Європі, які допомагають підтримувати стабільність України. У своєму зверненні очільник української держави висловив сподівання про завершення війни наступного року:

"Вірю, що і наступного року українці будуть найвпливовішими, але вже - у мирі".

Він подякував за цю відзнаку для українців, саме для українців, тому що лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він представляє спільну мету його народу.

Президент України наголосив, що ми - максимально об'єднані, а тому максимально міцні. Він додав, що українці зосереджені на захисні нашої незалежності.

"Ми опинилися перед загрозою втратити все - і тому ми знайшли сили, щоб стати номером 1. Українські військові, які захищають усіх нас на передовій, - вони номер 1", - заявив Зеленський.

Українські бізнесмени, які попри тотальну війну, постачають усе необхідне для життя країни, зберігають робочі місця і платять податки - вони номер один, каже президент.

"Українські лікарі, енергетики, сапери, волонтери, водії, будівельники, працівники оборонних підприємств, вчителі, поліцейські, дипломати... Сотні тих, хто допомагає пройти цей страшний час мільйонам - вони номер один", - наголосив президент України.

Він подякував усім за підтримку нашої країни та завершив свій виступ словами "Слава Україні!".

Видання Politico опублікувало рейтинг з 28 найвпливовіших людей в Європі. Президент України Володимир Зеленський посів у ньому перше місце, а ось його російському колезі Володимиру Путіну дістався титул "невдахи року".

Всього до рейтингу увійшли 28 політиків. Серед них є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, прем'єр Фінляндії Санна Марін та інші. Для Путіна теж знайшлося місце, але тільки в ролі "невдахи року". Як зазначило видання, його мрія про "велику Росію" навряд чи збудеться.

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