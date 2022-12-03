Для початку переговорів про гарантії безпеки Росія повинна виконати чотири умови.

Після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що на майбутніх переговорах Росії необхідно надати "гарантії власної безпеки", голова парламентської фракції "Слуги народу" та колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови для початку можливих переговорів.

Як він написав у Telegram, Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Проте для цього агресор повинен виконати чотири умови.

За словами Арахамії, Росія має зробити такі кроки:

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покинути територію нашої країни;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинців;

добровільно здати ядерну зброю.

"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", – написав Арахамія.

Переговори України з Росією

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що російський диктатор Володимир Путін може використовувати мирні переговори з Україною для поповнення своєї армії перед новим наступом. За його словами, ті, хто підтримує Україну, мають бути "дуже й дуже обережними" при підході до теми мирних переговорів.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія заявами про переговори намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести діалог. Країна-агресор хоче створити динаміку, в якій союзники будуть відчувати потребу зробити превентивні поступки, аби заманити її за стіл переговорів.

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