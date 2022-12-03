Після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що на майбутніх переговорах Росії необхідно надати "гарантії власної безпеки", голова парламентської фракції "Слуги народу" та колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови для початку можливих переговорів.
Як він написав у Telegram, Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Проте для цього агресор повинен виконати чотири умови.
За словами Арахамії, Росія має зробити такі кроки:
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", – написав Арахамія.
Переговори України з Росією
Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що російський диктатор Володимир Путін може використовувати мирні переговори з Україною для поповнення своєї армії перед новим наступом. За його словами, ті, хто підтримує Україну, мають бути "дуже й дуже обережними" при підході до теми мирних переговорів.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія заявами про переговори намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести діалог. Країна-агресор хоче створити динаміку, в якій союзники будуть відчувати потребу зробити превентивні поступки, аби заманити її за стіл переговорів.
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