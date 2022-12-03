Блінкен зауважив, що Путін говорить про дипломатію і в той же час завдає ракетних ударів по Україні. А зараз він підбурює до ескалації ситуації.

США мають прямий дипломатичний контакт з Кремлем, але він використовується тільки для запобігання серйозним загрозам, бо президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні.

Таку думку висловив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю французькому телеканалу France 2, передає Голос Америки.

Блінкен уточнив, що цей канал зв'язку використовувався, зокрема, коли були побоювання, що Росія застосує ядерну зброю в Україні.

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"Наприклад, був контакт з Росією, тому що було побоювання, що вони можуть застосувати ядерну зброю, що було б катастрофою", – сказав Блінкен.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи це були реальні побоювання, Блінкен відповів, що у США "не бачили конкретного руху з цього приводу, але все одно є страх надзвичайної ситуації".

Попри ці контакти, за словами Блінкена, США та Росія не ведуть переговори щодо війни в Україні, бо це рішення - за Україною. Блінкен зауважив при цьому, що президент України Володимир Зеленський, "чітко дав зрозуміти, що в кінці будуть потрібні переговори, дипломатія".

На думку Блінкена, час для прямої розмови настав би, "якби ми побачили, що Путін серйозно ставився до дипломатії та діалогу". Але поки що російська сторона не проявляє готовності до переговорів, сказав Блінкен.

"Що зараз робить Путін? Хоча він іноді каже, що готовий до дипломатії, він атакує цивільну інфраструктуру в Україні, – зазначив Блінкен. – Проблема в тому, що він робить навпаки. Зараз він підбурює до ескалації ситуації".

За словами Блінкена, США хочуть уникнути розширення конфлікту.

"Ми не хочемо війни з Росією. Ми не хочемо третьої світової війни", – сказав Блінкен, додавши при цьому, що "мир має бути не тільки на папері".

"Потрібен мир, але він має бути справедливим, відповідно до принципів статуту ООН. І він має бути стійким, тому що немає сенсу укладати фальшивий мир, який дуже швидко буде відкинутий і Росія знову вступить у війну", – пояснив свою точку зору Блінкен.

Він висловив переконання, що слід уникати думки, що цей конфлікт можна заморозити, бо Росія в цьому контексті ніколи не буде вести переговори про захоплені силою території, і про самі території має домовлятися лише Україна.

Говорячи про майбутнє Росії, Блінкен сказав, що не так важливо, хто буде на чолі країни, як те, якої політики буде дотримуватися Росія.

"Усе, чого він (Путін - ред.) намагався уникнути, він прискорив. На Заході ми не розділені. Навпаки, ми єдині і Україна єдина як ніколи. Те, що ми бачимо в Росії, є катастрофою для Росії. Понад мільйон росіян виїхали. Це може бути добре для Путіна, тому що саме люди можуть бути проти нього, але це катастрофічно для Росії", – сказав Блінкен.

Заява Байдена про готовність до переговорів з РФ

Президента США Джо Байден сказав, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним за участі Франції і НАТО, щоб дізнатися "чого він хоче і що у нього на думці". Він зазначив, що розмова може відбутися, якщо Путін "продемонструє зацікавленість у завершенні розпочатої ним війни проти України".

У Кремлі відразу ж відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з Путіним. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

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