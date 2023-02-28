З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували 149 240 окупантів. За останню добу статистика збільшилася на 550 ворожих військовослужбовців. Одночасно наші захисники спалили понад 22 тисячі одиниць техніки противника.
Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 28 лютого
- особового складу — близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків — 3388 (+3);
- бойових броньованих машин — 6630 (+9);
- артилерійських систем — 2383 (+3);
- РСЗВ — 478 (+3);
- засобів ППО — 247 (+0);
- літаків — 300 (+0);
- гвинтокрилів — 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2051 (+3);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5252 (+4);
- спеціальної техніки — 230 (+0).
Ситуація на фронті: актуальна інформація
Російські окупанти намагаються атакувати позиції українських воїнів на п'яти напрямках — Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському. При цьому перший залишається найважчим. Титани з ЗСУ вже понад півроку тримають східну "фортецю" Бахмут і відбивають агресивний наступ ворога.
За минулу добу противник здійснив 60 штурмів позицій українських захисників. Всі атаки провалилися завдяки мужній обороні ЗСУ.
Як повідомили в Міноборони України, рашисти нарощують інтенсивність наступальних дій. Під час штурмів ворог застосовує тактику виснаження і тотального руйнування.
У Луганській ОВА повідомили, що рашисти намагаються прорватися в районі Куп'янська. Однак українські захисники не мають наміру відходити і готові до контрнаступу, коли з'явиться належна кількість техніки.