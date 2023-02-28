Українські захисники ліквідували понад 149 тисяч ворожих військовослужбовців.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували 149 240 окупантів. За останню добу статистика збільшилася на 550 ворожих військовослужбовців. Одночасно наші захисники спалили понад 22 тисячі одиниць техніки противника.

Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 28 лютого

особового складу — близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано;

танків — 3388 (+3);

бойових броньованих машин — 6630 (+9);

артилерійських систем — 2383 (+3);

РСЗВ — 478 (+3);

засобів ППО — 247 (+0);

літаків — 300 (+0);

гвинтокрилів — 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2051 (+3);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 5252 (+4);

спеціальної техніки — 230 (+0).

Ситуація на фронті: актуальна інформація

Російські окупанти намагаються атакувати позиції українських воїнів на п'яти напрямках — Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському. При цьому перший залишається найважчим. Титани з ЗСУ вже понад півроку тримають східну "фортецю" Бахмут і відбивають агресивний наступ ворога.

Відео дня

За минулу добу противник здійснив 60 штурмів позицій українських захисників. Всі атаки провалилися завдяки мужній обороні ЗСУ.

Як повідомили в Міноборони України, рашисти нарощують інтенсивність наступальних дій. Під час штурмів ворог застосовує тактику виснаження і тотального руйнування.

У Луганській ОВА повідомили, що рашисти намагаються прорватися в районі Куп'янська. Однак українські захисники не мають наміру відходити і готові до контрнаступу, коли з'явиться належна кількість техніки.

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