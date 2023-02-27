Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни майже щодня б'ють по Куп'янську. Українським військам необхідна техніка для контрнаступу.
"Це війна і все може бути, враховуючи те, яка кількість військових дійсно мобілізована з боку Росії, яка кількість техніки підтягнута. Я регулярно буваю в Луганській області, спілкуюся з усіма підрозділами, які захищають і Білогорівку, і Кремінський, і Сватівський напрямки. Всі підрозділи, які знаходяться, високомотивовані, ніхто не планує кудись відходити", - заявив Гайдай у коментарі ТСН.
При цьому він пояснив, що бійцям ЗСУ для контрнаступу на напрямку Сватове-Куп'янськ необхідно важке озброєння.
"Якщо ми рік тому протримали ту частину Луганської області, де була активна фаза бойових дій, без Західної зброї чотири з половиною місяці, знищили понад 10 тисяч тільки на Рубіжанському і Сєвєродонецькому напрямках окупантів, то у них точно не буде миттєвого успіху на напрямку Сватове-Куп'янськ. А коли наші підрозділи отримають важке озброєння наступального характеру, ми можемо ще вчинити контрнаступ. Все, що стріляє на 40+ км. Також це броньовані автомобілі і бронемашини типу М2 "Бредлі", танки - модернізовані в Чехії Т-72 і західні зразки. Що стосується термінів, нехай краще розповідає Генштаб, тому що саме він планує всі операції", - підсумував глава Луганської ОВА.
Ситуація в Луганській області - що відомо
Співробітник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня, у зв'язку з цим на зазначених напрвлениях можливі загострення.
27 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що в останні дні посилилися атаки ворога. Він вказав, що росіяни штурмують часто малими групами.