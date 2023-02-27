Сергій Гайдай зазначив, що ЗСУ для контрнаступу на необхідне важке озброєння

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни майже щодня б'ють по Куп'янську. Українським військам необхідна техніка для контрнаступу.

"Це війна і все може бути, враховуючи те, яка кількість військових дійсно мобілізована з боку Росії, яка кількість техніки підтягнута. Я регулярно буваю в Луганській області, спілкуюся з усіма підрозділами, які захищають і Білогорівку, і Кремінський, і Сватівський напрямки. Всі підрозділи, які знаходяться, високомотивовані, ніхто не планує кудись відходити", - заявив Гайдай у коментарі ТСН.

При цьому він пояснив, що бійцям ЗСУ для контрнаступу на напрямку Сватове-Куп'янськ необхідно важке озброєння.

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"Якщо ми рік тому протримали ту частину Луганської області, де була активна фаза бойових дій, без Західної зброї чотири з половиною місяці, знищили понад 10 тисяч тільки на Рубіжанському і Сєвєродонецькому напрямках окупантів, то у них точно не буде миттєвого успіху на напрямку Сватове-Куп'янськ. А коли наші підрозділи отримають важке озброєння наступального характеру, ми можемо ще вчинити контрнаступ. Все, що стріляє на 40+ км. Також це броньовані автомобілі і бронемашини типу М2 "Бредлі", танки - модернізовані в Чехії Т-72 і західні зразки. Що стосується термінів, нехай краще розповідає Генштаб, тому що саме він планує всі операції", - підсумував глава Луганської ОВА.

Ситуація в Луганській області - що відомо

Співробітник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня, у зв'язку з цим на зазначених напрвлениях можливі загострення.

27 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що в останні дні посилилися атаки ворога. Він вказав, що росіяни штурмують часто малими групами.

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