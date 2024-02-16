Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні важче буде повернути окуповані території Донбасу, ніж Крим.
Про це очільник Головного управління розвідки Мінборони України сказав в інтерв'ю французькому виданню Liberation. "Повернути Донбас буде складніше, оскільки там є безперервна лінія постачання, російські війська можуть використовувати її з будь-якого боку. Ті, хто володів Кримом, вважали його неприступною фортецею, однак зрештою втрачали. Як і Україна десять років тому", - додав він.
Буданов зазначає, що російські загарбники мають сухопутний коридор до окупованого півострову, а також Керченський (Кримський) міст. Саме з цими двома питання треба розібратися на шляху до деокупації Криму. "Решта - це питання часу. Півострів буде повернуто. А ситуація з Донбасом - складніша", - підкреслив очільник ГУР.
Останні заяви Буданова щодо війни:
У цьому ж інтерв'ю голова розвідки сказав, що налаштований оптимістично в питанні подальшої допомоги Україні з боку країн-партнерів. Водночас необхідно і прискорити темпи виробництва у ВПК України.
Також Буданов впевнений, що в тривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику, тому "диво-технології" кардинально не змінять її хід.