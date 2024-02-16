Він назвав два основних фактори для деокупації півострова.

Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні важче буде повернути окуповані території Донбасу, ніж Крим.

Про це очільник Головного управління розвідки Мінборони України сказав в інтерв'ю французькому виданню Liberation. "Повернути Донбас буде складніше, оскільки там є безперервна лінія постачання, російські війська можуть використовувати її з будь-якого боку. Ті, хто володів Кримом, вважали його неприступною фортецею, однак зрештою втрачали. Як і Україна десять років тому", - додав він.

Буданов зазначає, що російські загарбники мають сухопутний коридор до окупованого півострову, а також Керченський (Кримський) міст. Саме з цими двома питання треба розібратися на шляху до деокупації Криму. "Решта - це питання часу. Півострів буде повернуто. А ситуація з Донбасом - складніша", - підкреслив очільник ГУР.

Відео дня

Останні заяви Буданова щодо війни:

У цьому ж інтерв'ю голова розвідки сказав, що налаштований оптимістично в питанні подальшої допомоги Україні з боку країн-партнерів. Водночас необхідно і прискорити темпи виробництва у ВПК України.

Також Буданов впевнений, що в тривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику, тому "диво-технології" кардинально не змінять її хід.

Вас також можуть зацікавити новини: