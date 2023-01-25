У Білорусі знову підняли винищувачі.

Україна знову "почервоніла" через повітряну тривогу. За деякими даними, це може бути пов'язано з навчаннями, які проводять окупанти в Білорусі.

Згідно з даними ресурсу alerts.in.ua, тривога оголошена в кожній області України.

У свою чергу моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляти, що о 13:50 з аеродрому Мачулищі в повітря піднявся МіГ-31к ВКС Росії. Через кілька хвилин в небо піднявся ще один МіГ-31к.

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Нагадаємо, що ці винищувачі можуть бути потенційними носіями ракет "Кинджал".

Варто відзначити, що активність ворожої авіації може бути пов'язана з проведенням спільних навчань російських і білоруських військових, які відпрацьовують висадку десанту.

В рамках навчань над Брестом і Брестським районом літає військово-транспортний літак Іл-76. Планується, щор з нього відбуватиметься штатне десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Білорусі.

Крім того, на полігоні Ружанський відбувається моделювання практичних дій авіаційного угруповання військ Росії та Білорусі.

Війна в Україні - що відомо

Станом на 25 січня загальні втрати особового складу ворога становлять 123 080 осіб.

При цьому Генштабі ЗСУ попередили про високу загрозу авіаційних і ракетних ударів Росії на всій території нашої країни.

Крім того, вранці в середу, 25 січня, в Україні вже оголошували повітряну тривогу через винищувачі в Білорусі.

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